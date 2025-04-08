Более 30 проектов импортозамещения в легкой промышленности заявили в Подмосковье с 2022 года
В Подмосковье реализуют проекты импортозамещения в легпроме на 8 млрд руб.
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В Подмосковье с 2022 года заявили к реализации 34 проекта импортозамещения в сфере легкой промышленности. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Легкая промышленность подразумевает производство одежды, обуви, текстиля, напомнили в ведомстве.
В общей сложности в запуск этих проектов будет инвестировано свыше 8 млрд руб. С вводом производств в округах области появится около 2,5 тыс. рабочих мест для жителей.
В числе таких проектов — производство меховых изделий, которое запустят в Долгопрудном. Проект реализует компания «Графиня К». Ввод в эксплуатацию запланирован на следующий год.
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