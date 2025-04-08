Более 30 проектов импортозамещения в легкой промышленности заявили в Подмосковье с 2022 года

В Подмосковье с 2022 года заявили к реализации 34 проекта импортозамещения в сфере легкой промышленности. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Легкая промышленность подразумевает производство одежды, обуви, текстиля, напомнили в ведомстве.

В общей сложности в запуск этих проектов будет инвестировано свыше 8 млрд руб. С вводом производств в округах области появится около 2,5 тыс. рабочих мест для жителей.

В числе таких проектов — производство меховых изделий, которое запустят в Долгопрудном. Проект реализует компания «Графиня К». Ввод в эксплуатацию запланирован на следующий год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой мере поддержки, которая доступна для предприятий, занимающихся выпуском детской продукции.