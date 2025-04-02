Губернатор Подмосковья рассказал о новой мере поддержки для производителей детских товаров

В Подмосковье для производителей детских товаров запустили новую меру поддержки, ее будут предоставлять по программе «Импортозамещение». Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Льготный заем от 50 млн до 150 млн рублей на 7 лет под 1% годовых могут получить производители игр и игрушек, детской одежды и обуви, кожи и изделий из кожи для детей. Потратить средства можно на приобретение оборудования, инжиниринговые услуги и другое», — написал он.

Губернатор уточнил, что в регионе насчитывается более 150 предприятий, которые занимаются производством детских товаров. По его словам, им оказывают всестороннюю поддержку. Так, например, производителю детских площадок «Лебер» помогли подобрать подходящие участки и оформить документы для запуска двух производственных площадок в Мытищах и Солнечногорске. В реализацию проекта вложили более 500 млн рублей.

Узнать подробнее о новой мере поддержке и подать заявку для ее получения можно на сайте областного Фонда развития промышленности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что благодаря трансформации ЦСС площадь вводимых объектов увеличилась в 1,5 раза.