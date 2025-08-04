Более 30 тыс. жителей и гостей Московской области посетили мероприятие «Культурный код Подмосковья»

Более 30 тыс. жителей и гостей Московской области посетили общеобластное мероприятие «Культурный код Подмосковья», которое прошло в минувшие выходные в 85 парках. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Для посетителей подготовили экскурсии «Путешествие в прошлое и настоящее», тематические фотовыставки и концертные программы, квесты и поэтические выступления. Так, например, в Городском парке Шаховской прошли мастер-классы по игре на народных инструментах, росписи по дереву и изготовлению ручной куклы, в Городском парке Павловского Посада — выставка местных художников «Городские летописи» и мастер-класс по созданию традиционного рисунка по мотивам павловопосадских платков и так далее.

Мероприятие организовали при информационной поддержке областного Минкульттуризма и АНО «МосОблПарк».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.