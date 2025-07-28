Более 30 тыс. жителей и гостей Подмосковья посетили общеобластное мероприятие «Лето. Фитнес. Парк»

Более 30 тыс. жителей и гостей Подмосковья посетили общеобластное спортивное мероприятие «Лето. Фитнес. Парк», которое прошло в минувшую субботу в 64 парках. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Мероприятие организовано при информационной поддержке областного Минкульттуризма, Министерства физической культуры и спорта Московской области и АНО «МосОблПарк».

Для посетителей подготовили открытые тренировки по фитнес-йоге и единоборствам, дыхательные практики, показательные выступления по воркауту и концертные программы. Так, например, в городском парке Каширы гости сдавали нормы ГТО и занимались йогой, в парке 30-летия Победы в Орехово-Зуеве — приняли участие в общей разминке, посетили открытую тренировку по йоге и так далее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.