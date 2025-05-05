Более 35 тыс. человек приняли участие в акции «Библионочь-2025» в Подмосковье

В подмосковных библиотеках провели масштабную акцию «Библионочь». В общей сложности в ней приняли участие свыше 35 тыс. человек, рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Мероприятия в рамках акции были организованы более чем в 900 библиотеках в 56 округах области. Всего прошло свыше 2 тыс. мероприятий — это были встречи с писателями, интерактивные программы, спектакли, викторины.

К примеру, в Волоколамской библиотеке запустили проект «Дорога к Победе». Была представлена экспозиция из 45 уникальных работ, рассказывающих о подвиге советского народа.

В библиотеке Протвино состоялся спектакль «Идут по войне девчата». В центре сюжета — женщины, прошедшие через войну. В Одинцово подготовили интерактивную программу «Научный полк» о подвиге научного сообщества в военные годы.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что в области состоится масштабное празднование 9 Мая.