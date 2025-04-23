Губернатор Подмосковья рассказал о подготовке к празднованию Дня Победы

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках совещания с правительством региона и главами округов обсудил подготовку к масштабному празднованию Дня Победы.

«Безусловно, наших детей, ветеранов, взрослых ждет насыщенная программа. Вы знаете, что к нам в страну приезжают дорогие, уважаемые гости, что еще раз подчеркивает величие и роль наших предков — дедов, прадедов — в победе над фашизмом. Мы же со своей стороны в каждом городе Подмосковья должны организовать все, что касается этого важного праздника», — подчеркнул губернатор.

С 1 по 9 мая в Подмосковье пройдет около 300 мероприятий в парках, более 3 тыс. — в ДК, свыше 2,5 тыс. — в библиотеках, около 120 — в музеях, порядка 260 — в театрах. Также запланированы 30 тематических выставок и более 600 спортивных событий.

В рамках федеральной акции «Сад памяти» с 15 апреля по 30 мая будет высажено более 66 тыс. деревьев, кустарников и саженцев. Для этого в регионе подготовили около 550 территорий.

Губернатор отдельно отметил важность обеспечения безопасности граждан во время празднования. В регионе организовано взаимодействие ГУ МВД России по Московской области с главами округов, главками других субъектов, Росгвардией, прокуратурой. Под особый контроль взяты мероприятия в городах воинской славы. С 1 мая под круглосуточную охрану возьмут мемориальные комплексы.

В Подмосковье четыре города носят звание «Город воинской славы». Еще три — звание «Город трудовой доблести». Кроме того в области насчитывается 35 населенных пунктов воинской доблести. В ближайшее время будут рассмотрены ходатайства о присвоении этого звания еще девяти населенным пунктам.

К празднику активно готовят мемориальные комплексы. Большинство памятников уже привели в порядок — помыли, убрали территорию, покрасили, капитально отремонтировали.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, когда в Подмосковье пройдут массовые субботники.