Более 3,7 тыс. безбилетных пассажиров выявили на маршрутах Мострансавто с начала года
В Мострансавто назвали самые популярные маршруты пассажиров-безбилетников
Фото: [Медиасток.рф]
На маршрутах АО «Мострансавто» с начала текущего года были выявлены свыше 3,7 тыс. пассажиров без билетов. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Самым востребованным у «зайцев» маршрутом стал № 367 Константиново — Москва (м. «Домодедовская»). На нем выявили 293 факта неоплаченного проезда.
На втором месте маршрут № 21 Лобня (м/р «Южный») — Шереметьево, на котором зафиксировали 255 случая отсутствия оплаты. На третьем месте маршрут № 314 ст. Мытищи — Москва (м. «Медведково») с показателем 142 нарушения.
За неоплаченный проезд в общественном транспорте грозит штраф в размере 2 тыс. руб. Проезд считается неоплаченным в случае использования наличных, осуществления мобильного перевода или игнорирования оплаты.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил важность увеличения числа автобусов, следующих до станций МЦД.