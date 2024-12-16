Андрей Воробьев: необходимо увеличить количество автобусов, которые идут к МЦД

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках совещания с руководящим составом правительства Подмосковья и главами муниципалитетов обсудил работу общественного транспорта в регионе.

«Мы закупили большое количество техники в этом году. На федеральном уровне была создана лизинговая компания, порядка 7,5 тысячи автобусов распределено по всей стране. Мы активно участвовали и дальше будем участвовать в этой программе, чтобы обеспечить обновление автобусов», - отметил губернатор.

Он также сообщил, что регион заключил соглашение со столицей, в рамках которого с июня некоторые маршруты, пересекающие МКАД, перейдут под управление Дептранса Москвы.

«Таким образом, вместе с Москвой мы усилим эти маршруты. Задача — увеличить количество автобусов, которые идут к МЦД», - подчеркнул Воробьев.

До конца января на маршруты «Мострансавто» выведут 304 новых автобуса. Их передадут каждому муниципалитету. Сто четыре из них уже поступили. До 25 декабря передадут оставшиеся 200. Больше всего автобусов поступят в Одинцово, Домодедово и Балашиху.

Также в области улучшили ремонтные зоны на базах. Особое внимание уделили техническому содержанию и чистоте автобусов. В регионе на 15% увеличили число слесарей и подняли им зарплату. Кроме того, закупили 40 портальных моек и 47 ручных моек. Штат водителей «Мострансавто» за год увеличился на 775 человек.