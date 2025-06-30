Более 4 тыс. мероприятий провели на сетях водоснабжения и водоотведения Подмосковья за месяц

В Подмосковье по итогам прошедшего месяца было проведено порядка 4 тыс. мероприятий по модернизации объектов водоснабжения и водоотведения. Об этом рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Так, примерно на 350 объектах провели текущий ремонт, профосмотр и обслуживание оборудования. Также восстановили проходимость более 1,2 тыс. участков внутриквартальных канализационных сетей. Кроме того, было проведено свыше 2 тыс. плановых проверок качества воды и сточных вод, отборов проб по обращениям жителей.

К примеру, в Шатуре провели замену 76 м трубопровода диаметром 160 и 300 мм, а в Электростали — 50 м канализационных сетей диаметром 250 мм.

Ранее о планах по модернизации таких объектов рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.