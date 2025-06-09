Губернатор Подмосковья: 150 мероприятий по модернизации водоснабжения и водоотведения проведут в 2025 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе совещания с Правительством Московской области и главами округов рассказал о ходе реализации программы по модернизации объектов водоснабжения и водоотведения.

«Она у нас рассчитана на три года, запланировано 640 мероприятий, из которых 150 должны быть выполнены уже в этом году. Самые большие городские округа, которые она затронет, — это Истра, Можайский, Дмитровский, Одинцовский, Солнечногорск, Щелково», — сказал Воробьев.

В частности, в ближайшие три года планируется провести 380 мероприятий на объектах водоснабжения и 260 — на объектах водоотведения. На эти цели предусмотрено 277 млрд рублей.

В этом году работы проведут на 99 объектах водоснабжения и 51 объекте водоотведения. На эти цели выделили более 55 млрд рублей. На трети объектов отмечается высокая строительная готовность.

Также прорабатываются предложения для включения в госпрограмму других объектов водоснабжения и водоотведения. Было проверено 1,5 тыс. объектов в 53 муниципалитетах. В результате предлагается дополнительно включить в госпрограмму 1,2 тыс. мероприятий на 255 млрд рублей. Это 254 объекта водоснабжения, 490 км сетей водоснабжения, 370 км водоотведения, 161 очистное сооружение, 236 канализационных насосных станций. Работы планируется провести до конца 2030 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о реконструкции очистных сооружений в Лыткарино.