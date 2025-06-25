Более 40 книг выложили на полках для буккросинга в парке им. Виктора Талалихина в Подольске
В парке Подольска установили полки для буккроссинга
Фото: [Пресс-служба администрации Подольска]
В парке имени Виктора Талалихина в Подольске установили полки для буккроссинга. На них доступно более 40 книг, отметили в муниципальной администрации.
Библиотеки Подмосковья этим летом проводят творческие лагеря для детей, рассказали до этого в Министерстве культуры и туризма Московской области.
В Подольске полка для буккроссинга также установлена на бульваре 65-летия Победы и в ряде других мест. Желающие поделиться книгами могут обратиться в любую библиотеку округа. Издания должны в хорошем состоянии.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в области открылась выставка «Свет между мирами».