Более 40 книг выложили на полках для буккросинга в парке им. Виктора Талалихина в Подольске

В парке имени Виктора Талалихина в Подольске установили полки для буккроссинга. На них доступно более 40 книг, отметили в муниципальной администрации.

Библиотеки Подмосковья этим летом проводят творческие лагеря для детей, рассказали до этого в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В Подольске полка для буккроссинга также установлена на бульваре 65-летия Победы и в ряде других мест. Желающие поделиться книгами могут обратиться в любую библиотеку округа. Издания должны в хорошем состоянии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в области открылась выставка «Свет между мирами».