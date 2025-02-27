Более 400 канализационных засоров устранили в семи округах Подмосковья за неделю

В семи округах Подмосковья за неделю устранили 414 канализационных засоров. Об этом рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Работы провели специалисты «Коммунальных систем Московской области» в муниципалитетах Восточного Подмосковья.

Также в округах ликвидировали 103 технологических сбоя: 66 — на сетях водоснабжения, 25 — на сетях водоотведения, 12 — на сетях теплоснабжения.

Кроме того, отработали свыше 400 заявок жителей из шести округов. Большинство из них были связаны с засорами на сетях водоотведения.

Чаще всего засоры образуются из-за сброса в канализацию веществ и материалов, которые не растворяются. Это могут быть влажные салфетки, текстиль, гигиенические средства.

Ранее сообщалось, что в области в сфере ЖКХ за неделю были трудоустроены свыше 170 специалистов.