Более 400 канализационных засоров устранили в семи округах Подмосковья за неделю
В Подмосковье за неделю устранили 414 канализационных засоров
Фото: [Министерство ЖКХ МО]
В семи округах Подмосковья за неделю устранили 414 канализационных засоров. Об этом рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Работы провели специалисты «Коммунальных систем Московской области» в муниципалитетах Восточного Подмосковья.
Также в округах ликвидировали 103 технологических сбоя: 66 — на сетях водоснабжения, 25 — на сетях водоотведения, 12 — на сетях теплоснабжения.
Кроме того, отработали свыше 400 заявок жителей из шести округов. Большинство из них были связаны с засорами на сетях водоотведения.
Чаще всего засоры образуются из-за сброса в канализацию веществ и материалов, которые не растворяются. Это могут быть влажные салфетки, текстиль, гигиенические средства.
Ранее сообщалось, что в области в сфере ЖКХ за неделю были трудоустроены свыше 170 специалистов.