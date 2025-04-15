Более 4,5 млрд руб. выделили на ремонт 50 объектов водоотведения в Подмосковье в 2025 году

В Подмосковье в текущем году на ремонт 50 объектов водоотведения предусмотрели свыше 4,5 млрд. руб. Об этом сообщил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

«В этом году только на ремонт 50 объектов водоотведения выделено более 4,5 млрд руб. Из них свыше 3,84 млрд руб. из регионального бюджета», — отметил Брынцалов.

По его словам, в 2025-м планируется провести 98 мероприятий по водоснабжению, в том числе модернизировать 51 ВЗУ. Также ремонт проведут на 55 участках теплосетей. По водоотведению запланировано 52 мероприятия.

В следующем году в регионе планируют модернизировать 53 ВЗУ, одну водопроводную насосную станцию, один водорегулирующий узел, 29 участков сетей водоснабжения. Также планируется 62 мероприятия по водоотведению.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что за четыре года в регионе будут модернизированы свыше 400 объектов водоснабжения и водоотведения.