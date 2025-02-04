Губернатор Подмосковья рассказал о работе по модернизации сетей водоснабжения

За четыре года в Подмосковье модернизируют более 400 объектов и 1 тыс. км сетей водоснабжения и водоотведения, работы проведут в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил в своих социальных сетях.

«Мы создали региональный штаб. До конца апреля в каждом округе проведем инвентаризацию всех объектов и сетей, составим рейтинг, чтобы отследить болевые точки, которые требуют внимания. После — будем решать по срокам и способам модернизации», — написал он.

По его словам, рабочие уже выполняют реконструкцию водозаборных узлов в Дмитровском и Пушкинском округах, Истре, Солнечногорске. До конца 2028 года планируется обновить свыше 300 объектов. Кроме того, они обновляют системы водоотведения в Дубне, Коломне, Солнечногорске, Лыткарино, Сергиевом Посаде и модернизируют сети водоснабжения и водоотведения в Воскресенске, Солнечногорске, Орехово-Зуево.

Ранее Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.