Более 450 мероприятий по снижению детского травматизма провели в библиотеках Подмосковья с начала года

В библиотеках Подмосковья с начала текущего года прошло свыше 450 мероприятий на тему снижения детского травматизма и знания детьми ПДД. Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Так, в областных учреждениях проводятся тематические игры, викторины, беседы и выставки с участием представителей Госавтоинспекции и экстренных служб.

В общей сложности подобные мероприятия посетили более 7 тыс. детей. Ребятам рассказали, как вести себя на дороге, и объяснили правила обращения с огнем.

К примеру, в Сергиевом Посаде в библиотеке им. В. В. Розанова правоохранители провели практические занятия на закрепление правил дорожного движения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об использовании ИИ в работе по снижению травматизма на железной дороге в регионе.