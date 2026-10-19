Более 460 ремонтных работ провел Мособлводоканал на сетях Подмосковья за неделю
Специалисты Мособлводоканала за неделю провели 464 ремонтные работы
Фото: [Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области]
Специалисты Мособлводоканала за неделю провели 464 ремонтных работ на сетях водоснабжения и водоотведения. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«В их число вошли 48 плановых мероприятий, направленных на профилактику нештатных ситуаций, а также оперативное устранение текущих неисправностей на сетях водоснабжения и водоотведения», — отметили в ведомстве.
К примеру, в Шатуре отремонтировали самотечный коллектор на улице Жарова и прочистили отстойник на канализационно-насосной станции в микрорайоне Керва.
В Павловском Посаде отремонтировали первый и пятый насосы главной насосной станции на межрайонных очистных сооружениях, а также привели в порядок сети холодного водоснабжения в переулке Интернациональный.
В Подмосковье реализуется нацпроект «Инфраструктура для жизни».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье подключили к теплу более 80% многоквартирных домов.