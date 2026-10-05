Губернатор Подмосковья сообщил, что к теплу подключили более 80% многоквартирных домов

В Подмосковье подачу тепла запустили более чем в 80% многоквартирных домах, пуск отопления продолжается ускоренными темпами. Об этом сообщил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов во время заседания правительства Московской области под руководством губернатора Московской области Андрея Воробьева.

По словам губернатора, отопительный сезон в Подмосковье стартовал 1 октября. За четыре дня теплоснабжение обеспечили практически на всех котельных региона, в работе находятся свыше 2,7 тыс. объектов (99,8%). Социально значимые учреждения подключили на 99,7%. Так, тепло поступило в 6,5 тыс. больниц, поликлиник, школ и детских садов.

Работы контролируют с помощью датчиков телеметрии в ГИС «Инженерные сети» и других систем мониторинга. Управляющие организации проводят запуск внутридомовых систем и оперативное развоздушивание стояков. Подачу тепла на все оставшиеся объекты поручено завершить в кратчайшие сроки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства новых очистных сооружений в Кашире.