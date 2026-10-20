Более 500 ям ликвидировали на региональной дорожной сети Дмитрова за неделю

На региональной дорожной сети Дмитрова за неделю ликвидировали 530 ям. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Ремонтные работы провели в окружном центре, Яхроме, Деденево, Горках, Подосинках, а также в деревнях Целеево, Шуколово, Мисиново, Кульпино и вблизи деревень Подмошье, Данилихе, Ассаурово.

К примеру, в Дмитрове устранили ямы на улицах Семенюка, 2-ой Московской, Космонавтов и в Кооперативном переулке. В Яхроме работы провели на Вокзальной улице.

В среднем в округе каждый день ликвидируют около 75 ям на дорогах.

В Подмосковье реализуется нацпроект «Инфраструктура для жизни».

Ранее о ремонте дорог в Подмосковье рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.