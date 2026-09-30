Губернатор Подмосковья рассказал о ремонте дорог в 2026 году

В 2026 году в Подмосковье отремонтировали более 1,2 тыс. дорог общей протяженностью свыше 1,1 тыс. км, в регионе завершилась программа ремонта региональных и муниципальных дорог на этот период. Об этом сообщил губернатор Московской области.

«В Подмосковье порядка 45 тыс. км автомобильных дорог. Нагрузка на них всегда очень серьезная и постоянно растет, поэтому особое внимание уделяем ремонту. В этом году обновили покрытие на 154 участках региональных дорог — около 570 км, наибольший объем работ — в Луховицах, Коломне, Волоколамске, Егорьевске и Клину. Кроме того, отремонтировали свыше 1,1 тыс. участков муниципальной сети — 563 км в Раменском, Дмитровском, Коломне, Подольске, Воскресенске, Богородском и других муниципалитетах. Многие из них ведут к школам, детсадам, больницам и спорткомплексам, а значит, всегда востребованы, и должны отвечать стандартам надежности и комфорта», — сказал он.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ] 1/3 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ] 2/3 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ] 3/3

Работы на региональных дорогах провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», они затрагивают 44 муниципалитета. Так, например, в Луховицах обновили порядка 30 км на четырех участках. Ремонт затронул отрезки от села Матыра до микрорайона Молодежный, от деревни Павловское до п. совхоза «Астапово», центральную улицу, идущую через деревни Алпатьево и Ганькино, а также участок вдоль реки Оки, ведущий к пристани «Ловецкая переправа — Правый берег».

В Коломне работы выполнили на девяти участках (около 30 км), в Клину обновили около 23 км. Специалисты Мосавтодора продолжают работы по обустройству обочин и нанесению разметки на обновленных участках.

Ремонт муниципальных дорог провели в 53 округах. Наибольший объем работ — в Раменском, Богородском, Коломне, Подольске и Воскресенске. Ознакомиться с полным перечнем дорог, которые отремонтированы в этом году можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.