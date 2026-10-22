Более 52 тыс. звонков приняли психологи детского телефона доверия в Подмосковье с начала года. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

Показатель с начала года на 4 тыс. превысил результат за аналогичный период 2025 года. Также увеличилось количество звонков от детей и подростков — с 22 тыс. в 2025 году до 33 тыс. в 2026 году.

Номера телефона доверия в регионе: 8-800-2000-122 и 124. Звонки принимают круглосуточно. Обращения являются анонимными. Специалисты оказывают поддержку детям, подросткам и родителям.

«Психологи работают круглосуточно и остаются на связи с абонентом, сколько это необходимо, помогают успокоиться и правильно действовать в сложной ситуации», — отметил глава министерства Андрей Кирюхин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил педиатров региона за их труд и помощь детям.