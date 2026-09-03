Губернатор Московской области поблагодарил педиатров региона за их труд и помощь детям

Съезд стартовал 3 сентября. В нем принимают участие специалисты со всей России, а также из 25 зарубежных стран. Очно участвуют 1,5 тыс. человек. Еще 7 тыс. специалистов присоединились онлайн.

«Приятно, что к нашему форуму есть интерес у специалистов из зарубежных стран, из других регионов. Я, конечно, хотел подчеркнуть роль, миссию, вовлеченность фонда «Круг Добра», который создан нашим президентом, поблагодарить всю команду. (...) Потому что и МОНИИАГ, и наши перинатальные центры, главные врачи — это наши жемчужинки. Спасибо вам за то, что вы делаете, за ваш труд, за ваше служение», - обратился губернатор к участникам мероприятия.

В Подмосковье ежегодно рождаются порядка 70 тыс. детей. В регионе создана одна из лучших систем родовспоможения в стране — трехуровневая. Она включает в себя сеть роддомов, 6 перинатальных центров и МОНИИАГ.

«Съезд детских врачей Московской области — это удивительная встреча, которая позволяет двигаться вперед во всех отношениях. Конечно, в первую очередь, это обмен опытом, понимание, куда и к кому в случае чего можно обратиться за советом, за помощью и т.д. Я с удовольствием посещаю такие мероприятия, многое открываю для себя», – отметил знаменитый хирург, академик РАН, президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева Лео Бокерия.

В Красногорске 2 года назад открыли Детский научно-клинический центр им. Л.М. Рошаля. Медицинскую помощь в нем получили уже более 600 тыс. детей со всей страны.

Всего в Подмосковье работают около 2,7 тыс. педиатров, почти 900 узких специалистов и более 1,7 тыс. акушеров-гинекологов. Детская смертность в Подмосковье за прошлый год снизилась почти на 8%, а в стационарах — на 20%.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] 1/4 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] 2/4 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] 3/4 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] 4/4

«Педиатры Московской области совершают настоящие чудеса в области лечения детей. НИКИ детства стал флагманом отечественной педиатрии. Именно поэтому Фонд «Круг Добра» подписал первое соглашение о взаимодействии именно с Московской областью, что позволило выстроить систему обмена информацией, быстро и эффективно обеспечить помощь более чем 950 детям с орфанными заболеваниями. Большая радость, что 650 из них 1 сентября пошли в школу», - отметил председатель правления Фонда «Круг добра» протоиерей Александр Ткаченко.

В рамках съезда была организована выставка передовых методик и технологий в сфере детского здравоохранения «Педиатрия как искусство: будни НИКИ детства».

«В рамках выставки мы сегодня представляем новейшие разработки — скелеты, которые помогают ребенку в краткие сроки встать на ноги, научиться ходить самостоятельно. НИКИ детства удалось консолидировать экспертов и лидеров педиатрии из 44 регионов России и 24 стран. С каждым годом съезд встречает все больше участников», - отметила председатель научно-организационного комитета съезда, директор НИКИ детства, главный педиатр Минздрава Подмосковья Нисо Одинаева.

Ранее сообщалось, что в рамках съезда губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил педиатрам региона награды.