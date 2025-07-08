Более 5,7 тыс. пар получили пособия в честь юбилея совместной жизни в Подмосковье с начала года

В Подмосковье с начала текущего года более 5,7 тыс. супружеских пар получили единовременные пособия в честь юбилея совместной жизни. Об этом рассказали в Московской областной думе.

«Особенно трогательно видеть, как много в нашем регионе пар, отметивших золотые и даже бриллиантовые свадьбы», — отметил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.

В частности, в регионе с января выплаты получили свыше 3,1 тыс. пар, проживших 50 лет в браке; более 1,7 тыс. пар, отметивших 55-летний юбилей; 575 пар, которые прожили вместе 60 лет. Также в число получателей выплаты вошли 208 пар, отметивших 65-летний юбилей, и 21 пара, прожившая вместе более 70 лет.

Размер единовременного пособия составляет от 5 тыс. до 9 тыс. рублей. Обратиться за услугой может один из супругов в течение года с даты юбилея. Подать заявление можно на сайте госуслуг региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие мероприятия пройдут в регионе в День семьи, любви и верности.