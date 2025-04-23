Более 60 парков Подмосковья подготовили насыщенную программу в рамках мероприятия «Парковая атлетика»

В подмосковных парках в выходные пройдет мероприятие «Парковая атлетика». Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, программу подготовили более 65 территорий.

Так, для посетителей проведут заезды на велосипедах, спортивные соревнования, концерты, а также акции в рамках Всероссийского субботника.

К примеру, в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске пройдет плоггинг-забег — так называют бег трусцой, совмещенный со сбором мусора. В Зарайском центральном парке запланированы спортивные эстафеты и товарищеский матч по футболу. В парке Мира в Коломне состоятся массовая разминка, мастер-класс по настольному теннису и акция по посадке деревьев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, когда в регионе планируется провести массовые субботники.