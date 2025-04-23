Губернатор Воробьев рассказал, когда в Подмосковье пройдут массовые субботники

В субботу, 26 апреля, в Подмосковье пройдут традиционные массовые субботники. Об этом в рамках совещания с руководящим составом правительства Московской области и главами округов заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что в регионе важно на постоянной основе поддерживать чистоту.

«В последнее время, где мы бываем в городах, в Воскресенске и в Наро-Фоминске, и в Истре, и в Одинцово, абсолютное большинство городов радует глаз. Наводится чистота», — добавил Воробьев.

По его словам, субботники помогают сплотить людей и коллективы, а также способствуют улучшению состояния общественных пространств. Губернатор также указал на важность присутствия руководителей регионов на местах проведения субботников. Он поручил местным властям обеспечить необходимое оборудование и инструменты для уборки.

Ранее Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

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