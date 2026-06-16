Более 60 врачей из Московской области получили земельные участки для строительства дома с начала года

В регионе продолжает действовать значимая мера поддержки медицинских работников — программа «Земля врачам». За первые 5,5 мес. 2026 года земельные участки для строительства собственного дома получили 67 врачей. Об этом проинформировало Министерство имущественных отношений Московской области.

Только с начала июня медикам передали 9 участков. За все время реализации программы землю получили уже более 2600 врачей.

Распределение участков в текущем году отличается заметной географической неравномерностью: лидерами стали несколько округов. 1-е место занял Пушкинский округ — там участки выделили 12 медицинским специалистам. На 2-й строчке — Чехов, где землю получили 8 врачей, а на 3-й — Богородский округ с 7 участками.

Хорошие результаты показали Сергиево‐Посадский округ (5 участков), а также Раменский и Дмитровский — в каждом из них врачам передали по 4 земельных надела.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе муниципальные соцуслуги переведут в цифру.