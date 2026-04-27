Губернатор Подмосковья рассказал о планах по переводу муниципальных соцуслуг в цифру

В 2026 году в Подмосковье планируют перевести в цифру основные муниципальные социальные услуги, среди них — выплата на детский отдых, ежемесячная выплата льготникам, материальная помощь, единовременная выплата к праздникам и не только. Эту тему губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с правительством Московской области и главами округов.

«Важная тема — это автоматизация муниципальных социальных услуг. На региональном уровне много что уже автоматизировано. Проактивно предоставляются льготы, в том числе участникам специальной военной операции, их семьям, что позволяет быстро, удобно получать услугу. Это касается и других жителей — льготы на ЖКУ, бесплатный проезд и так далее. По самым массовым из них приходит порядка 900 тыс. обращений в год. Вместе с тем сейчас более 30 муниципальных социальных услуг — полностью или частично на бумаге. Задача — перевести самые популярные и востребованные в единый современный цифровой формат», — сказал губернатор.

В регионе насчитывается порядка 3,5 млн льготников, включая пенсионеров, многодетных, людей с инвалидностью, участников СВО и не только. Наиболее массовыми соцуслугами, которые они получают, являются бесплатный проезд (2,4 млн человек), пенсия (2 млн человек) и компенсация за ЖКУ (1,8 млн человек). Они предоставляются как проактивно, так и по заявлению на регионально портале госуслуг.

Кроме того, в регионе предоставляют уникальные соцуслуги, среди которых выплата к школе, выплата на аренду жилья педагогам, врачам и соцработникам и не только, а также семь комплексных услуг. Многие из них также предоставляются проактивно.

Около трех лет назад в Подмосковье запустили цифровые удостоверения льготника (социальный паспорт, удостоверение многодетной семьи — более 500 тыс. человек). Министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин уточнил, что в цифре реализовано 45 федеральных услуг и 62 региональные. На уровне муниципалитетов доступно 36 услуг, в этом году планируется перевести все основные из них в цифровой формат. В рамках пилота в Химках и Лобне уже были переведены в цифру муниципальные компенсации за ЖКУ, по итогу 8 тыс. жителей не пришлось ходить по инстанциям.

