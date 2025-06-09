Более 8 тыс. человек посетили фестиваль «Проект: ПОЭТ» в Одинцово

В Министерстве культуры и туризма Московской области подвели итоги литературного фестиваля «Проект: Поэт», который прошел в музее-заповеднике А. С. Пушкина в Больших Вяземах. Мероприятие посетили более 8 тыс. человек.

Фестиваль открыло выступление Вячеслава Бутусова и группы «Орден Славы». Также в первый день мероприятия прошел кинопоказ — зрителям представили картину «Пророк. История Александра Пушкина».

Во второй и третий дни фестиваля выступило множество именитых артистов, в том числе Гоша Куценко, Павел Деревянко, Слава Копейкин, а также поэтесса Таня Равилова, певица VLADA MIRAVI и многие другие.

Кроме того, в программу вошел детский спектакль по «Сказке о рыбаке и рыбке» и показ мультфильма «Ай да Пушкин». Помимо этого, были организованы творческие мастер-классы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, какие мероприятия будут проходить в регионе в рамках реализации проекта «Лето в Подмосковье».