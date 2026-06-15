Более 8 тыс. заявок на участие в земельном аукционе поступило на портал Московской области

В Подмосковье с начала года зафиксировано свыше 8 тыс. обращений за электронной услугой по предоставлению земельных участков в аренду или в собственность на торгах. Данные приводит пресс‐служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Воспользоваться сервисом могут разные категории заявителей: ИП, физические и юридические лица. Услуга «Предоставление земельных участков» размещена на региональном портале госуслуг.

Формат онлайн‐сервиса позволяет претендовать на земельные участки, находящиеся в муниципальной или государственной неразграниченной собственности. Землю можно получить для разных целей, в том числе под индивидуальное жилищное строительство либо для коммерческих и производственных проектов. Предусмотрена и дальнейшая опция: арендатор вправе впоследствии выкупить участок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.