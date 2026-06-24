На трассе «Бородино» в Мытищах провели чемпионат и первенство Москвы и Московской области по кроссу — Кубок Крамар Моторспорт — YUKA ADV Pro Racing, их участниками стали более 80 пилотов из семи регионов России. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

По результатам соревнований победу в классе «Мини» (ДЗ-Мини, 9-11 лет) одержал Дмитрий Власов (Видное), в классе «Д2-Юниор» (Калина, 12-15 лет) — Кирилл Барбаков (Дмитров). В классе «Багги-600» (ДЗ-450, 13-18 лет) бронзовым призером стал Матвей Седов (Краснознаменск).

Среди взрослых классов в категории в классе «Супер-Багги» победителем стал Денис Окшин (Зеленоград), Алина Синегубская (Электросталь) — заняла третье место. Кроме того, Тимофей Жарков (Наро-Фоминский г. о.) стал третьим в классе «ДЗ Спринт».

Следующие этапы Кубка России пройдут в июле и августе, состязаниях проходят в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.