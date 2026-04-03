Более 800 заявок на получение справок в сфере опеки подали на РПГУ Подмосковья с начала года

Более 800 заявок на получение справок в сфере опеки поступило на региональный портал госуслуг Подмосковья с начала 2026 года. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга «Выдача справок в сфере опеки и попечительства» доступна в разделе «Документы». Получить ее могут родители или опекуны в возрасте от 16 лет, а также сами дети-сироты в возрасте от 18 до 23 лет включительно.

Доступны справки о выплатах, о лишении/ограничении родительских прав, об отмене усыновления, отстранении от обязанностей опекуна.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 2026 году в регионе обеспечат жильем 789 детей-сирот.