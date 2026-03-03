Губернатор Подмосковья: в 2026 году мы планируем обеспечить жильем 789 детей-сирот

В Подмосковье в 2026 году жильем планируется обеспечить почти 800 детей-сирот. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Собственное жилье дает чувство уверенности, стабильности, что особенно важно для тех, кто начинает взрослую жизнь без поддержки родителей. Мы снизили возрастную планку до 18 лет, чтобы у ребят было больше времени обустроить свой дом, определиться с дальнейшими планами. Кроме того, предоставляем возможность выбора: получить готовую квартиру или самостоятельно купить жилье в любой точке Подмосковья с помощью сертификата», — сказал губернатор.

Он напомнил, что сертификаты предоставляются в регионе с 2023 года и становятся все более популярными среди жителей.

«В 2026 году мы планируем обеспечить жильем 789 сирот, и большинство — 732 участника программы — собираются воспользоваться сертификатами», — отметил Воробьев.

Благодаря жилищному сертификату можно выбрать подходящую квартиру по площади, планировке, месторасположению. Сумма сертификата рассчитывается исходя из стоимости квадратного метра в конкретном округе. Расчетный размер площади — 33 кв. м. Если есть собственные средства, можно их добавить и взять более просторное жилье.

Квартира сразу оформляется в собственность. Чтобы обеспечить защиту от мошенников, средства сразу перечисляются на счет продавца.

Дети-сироты вместо региональной меры поддержки могут воспользоваться федеральной выплатой — это жилищный сертификат, который предоставляется по достижению 23 лет. По нему можно взять жилье в любой точке страны. В 2026 году такой возможностью в Подмосковье планируют воспользоваться два человека.

В Подмосковье почти 99% детей-сирот живут в приемных семьях. Остальные — в семейных центрах. Дмитрий Дудкин 5 лет назад приехал в Подмосковье из Донецка. Ему подобрали приемную семью. В 2025 году он решил получить жилищный сертификат и начал подыскивать квартиру в Люберцах, чтобы жить ближе к приемным родителям. Сейчас он живет в получасе от их дома.

Воспитанник семейного центра «Дмитровский» Станислав Новиков выбрал квартиру в современном 14-этажном доме в Дмитрове. Новоселье он справил с лабрадором Боней, которого в 2019 году подарил центру губернатор.

Егор Куликов с помощью жилищного сертификата купил однокомнатную квартиру в новостройке в Железнодорожном в Балашихе.

«Сертификат — это действительно очень удобно. И что немаловажно — можно приобрести такую квартиру, которая тебе нравится. Я выбрал жилье в Балашихе, потому что это мой родной город, и уже через пару недель переехал туда вместе со своей семьей», — рассказал он.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в области стартовал прием заявок на соципотеку.