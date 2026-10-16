Более 870 ям ликвидировали за неделю на региональных дорогах Зарайска, Орехово-Зуево и Ступино

Более 870 ям ликвидировали на региональных дорогах Зарайска, Орехово-Зуево и Ступино за неделю. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В Зарайске устранили более 280 ям в окружном центре, поселке Зарайском, деревнях Беспятово, Карино, Большие Белыничи, Новоселки и селе Протекино.

В Орехово-Зуево ликвидировали свыше 350 ям в окружном центре, в Дрезне, поселке Прокудино, деревнях Демихово, Степановка, Соболево, Круглово, Барышово, Запутное и Губино.

В Ступино отремонтировали около 240 ям в окружном центре, деревне Городище, селе Татариново, вблизи деревни Зыбино и села Каменка.

Ежедневно в этих округах устраняют около 124 ям.

Ремонтные работы на дорогах региона проводятся в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее о ремонте дорог в области рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.