Более 870 тыс. поездок зафиксировали на дачных маршрутах «Мострансавто» с начала сезона

Более 870 тыс. поездок зафиксировали на дачных маршрутах АО «Мострансавто» с начала сезона. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Дачный сезон стартовал в апреле. В регионе запустили 31 сезонный маршрут до дачных и садовых товариществ. Еще на 16 маршрутах увеличили число автобусов.

Чаще всего пассажиры оплачивали проезд с помощью социальных карт — в 574 тыс. случаев. Банковскими картами проезд оплатили свыше 180 тыс. раз, транспортными — около 116 тыс.

Самым востребованным маршрутом стал №43 «Орехово-Зуево (ул. Лапина) – Нефтяник – Новониколаевка». По него проехали более 188 тыс. раз.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что Сбер внедрит оплату проезда по геопозиции в транспорте Подмосковья.