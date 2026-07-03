Более 870 тыс. поездок зафиксировали на дачных маршрутах «Мострансавто» с начала сезона
Пассажиры «Мострансавто» 870 тыс. раз воспользовались дачными маршрутами
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области]
Более 870 тыс. поездок зафиксировали на дачных маршрутах АО «Мострансавто» с начала сезона. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Дачный сезон стартовал в апреле. В регионе запустили 31 сезонный маршрут до дачных и садовых товариществ. Еще на 16 маршрутах увеличили число автобусов.
Чаще всего пассажиры оплачивали проезд с помощью социальных карт — в 574 тыс. случаев. Банковскими картами проезд оплатили свыше 180 тыс. раз, транспортными — около 116 тыс.
Самым востребованным маршрутом стал №43 «Орехово-Зуево (ул. Лапина) – Нефтяник – Новониколаевка». По него проехали более 188 тыс. раз.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что Сбер внедрит оплату проезда по геопозиции в транспорте Подмосковья.