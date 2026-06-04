Воробьев подписал соглашение о работе по развитию транспортной системы в Подмосковье со Сбером

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и вице-президент — председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов подписали соглашение о совместной работе по развитию современной транспортной системы региона. В регионе планируют внедрить оплату проезда в общественном транспорте по геопозиции.

«За пять лет пассажиропоток в подмосковных автобусах вырос почти на четверть. Это значит, что все больше жителей выбирают этот вид транспорта, чтобы добраться на работу, отвезти ребенка в школу или доехать до станции МЦД. И наша задача — чтобы эта поездка была комфортной, безопасной и предсказуемой по времени. Поэтому стараемся своевременно закупать новые автобусы. И вместе с тем меняем подходы к управлению — внедряем цифровой контроль (ИИ-камеры фиксируют очереди на остановках), следим за соблюдением расписания. Наш партнер Сбер предлагает внедрить еще одно решение — оплату проезда по геопозиции. Не нужно будет прикладывать карту или смартфон к валидатору», — сказал губернатор.

По его словам, реализация проекта позволит сократить время посадки пассажиров, что особенно актуально в пиковые часы. В результате автобусы не будут подолгу задерживаться на остановках.

Пассажирам для оплаты проезда нужно будет сформировать маршрут поездки в картографическом сервисе, отследить время прибытия транспорта и оплатить его. Деньги спишутся с привязанной банковской карты, одновременно будет создан электронный билет.

«Сбер совместно с Правительством Московской области реализует множество совместных проектов, направленных на всестороннее развитие региона. Мы уже внедрили более 20 цифровых и ИИ-решений в различных сферах. Подписанное соглашение открывает новый этап партнерства — создание по-настоящему современной транспортной экосистемы Подмосковья. Технология оплаты проезда по геопозиции, которую Сбер уже успешно запустил в ряде российских регионов, позволяет пассажирам оплачивать поездки без необходимости прикладывать карту к терминалу — это реальное сокращение времени посадки и дополнительный комфорт в ежедневных поездках.», — отметил Титов.

Отметим, что Сбер выступает эквайрером проекта по приему бесконтактных банковских карт для оплаты проезда на более чем 1,4 тыс. маршрутов «Мострансавто». Новое соглашение позволит масштабировать передовые практики применения технологий ИИ в транспортной сфере.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.