Более 90 учителей получат выплаты за подготовку мультистобалльников ЕГЭ в Подмосковье в 2025 году
В Подмосковье за подготовку мультистобалльников ЕГЭ выплаты получат 93 учителя
Фото: [Министерство образования МО]
В Подмосковье в текущем году выплаты за подготовку двух и более стобалльников ЕГЭ получат 93 учителя. Об этом рассказали в Московской областной Думе.
«Подготовить стобалльника — это огромный труд, требующий терпения. Мы понимаем как много сил, энергии, а порой и личного времени отдают учителя, чтобы их выпускники достигли таких высот». - отметил председатель парламента региона Игорь Брынцалов.
Размер выплаты составляет 150 тыс. руб.
Кроме того, денежное поощрение в размере 100 тыс. руб. получат выпускники, сдавшие ЕГЭ на максимальный балл по двум и более предметам. В 2025 году это 31 человек, в том числе два выпускника, которые набрали 300 баллов.
В этом году школу с отличием окончили около 7,5 тыс. ребят. В их числе — 4,2 тыс. золотых медалистов и около 3,2 тыс. серебряных.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил учителей за победы школьников на олимпиадах.