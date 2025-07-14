Губернатор Московской области поблагодарил учителей за победы школьников на олимпиадах
Андрей Воробьев: мы растем по числу победителей школьных олимпиад
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках совещания с Правительством Московской области и главами округов выразил благодарность руководству школ и учителям за победы учащихся на олимпиадах и высокие результаты на ОГЭ и ЕГЭ.
«Я хочу поблагодарить наших директоров школ, они возглавляют команды, каждого педагога, который дает хороший результат. Мы растем по количеству участников олимпиад, призеров, победителей олимпиад — муниципальной, региональной и всероссийской. Также мы видим устойчивый показатель и даже динамику по сдаче ОГЭ и ЕГЭ. Это мерило нашего образования», - сказал губернатор.
Он отметил важность работы по привлечению учителей на работу в школах региона.
«Понятно, что в растущей системе мы должны особенно внимательно подходить к набору учителей, к поиску их, это непростая задача. Хочу поблагодарить те команды, которые этим занимаются. Есть сложные территории, где поиску учителей мы должны помогать», - сказал Воробьев.
Он добавил, что в любой сфере, включая здравоохранение и образование, важно оказывать поддержку работникам.
Ранее губернатор поздравил победителей и призеров финального этапа всероссийской олимпиады школьников.