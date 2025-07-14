Губернатор Московской области поблагодарил учителей за победы школьников на олимпиадах

«Понятно, что в растущей системе мы должны особенно внимательно подходить к набору учителей, к поиску их, это непростая задача. Хочу поблагодарить те команды, которые этим занимаются. Есть сложные территории, где поиску учителей мы должны помогать», - сказал Воробьев.