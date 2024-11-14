Более десяти подмосковных округов станут муниципальными

В начале 2025 года 14 городских округов Подмосковья станут муниципальными. Об этом сообщили в Московской областной Думе.

Речь идет о Волоколамске, Дмитрове, Егорьевске, Зарайске, Истре, Лотошино, Луховицах, Можайске, Раменском, Рузе, Серебряных Прудах, Чехове, Шатуре и Шаховской. В сообщении уточнил, что изменения скорректируют юридические аспекты управления субъектами, однако, не затронут их территориальную целостность. Причиной для смены статуса назвали плотность населения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.