Более десяти тысяч человек посетили биеннале визуальных искусств в Московской области

Почти 13 тысяч человек посетили биеннале визуальных искусств «Искусство видеть. Авангард» в Серпуховском историко-художественном музее. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Для гостей провели 40 мероприятий, включая творческую лабораторию, лекции, мастер-классы, кинопоказы, выставку «Авангард: мастерская будущего». Помимо этого, посетители могли послушать лекции о влиянии авангарда на различные сферы жизни от известных журналистов, художников и экспертов. Спецпроектом биеннале стала работа художника Владислава Дакеса на фасаде здания по улице Ворошилова.

Отметим, что проект поддержали Московский музей дизайна, Энциклопедия русского авангарда, Art Visioner Foundatoin, проект Граффити-Азбука, Фонд Ruarts, галерея Марины Гисич, Галерея 11.12, ЕКАртБюро, ГУМ-Red-Line и BoscoVesna.

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