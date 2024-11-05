Более двадцати тысяч человек посетили парки Подмосковья в День народного единства

Более 23 тысяч жителей и гостей Подмосковья посетили общеобластное мероприятие «Россия. Родина. Единство», которое прошло накануне в 76 парках регионе в честь Дня народного единства. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Для посетителей подготовили концертные программы, выставки, мастер-классы, викторины и многое другое. Так, например, в Дулевском парке Орехово-Зуевского округа прошли конкурс-дефиле «Народное достояние», мастер-класс «Ремесленный двор», в Центральном парке Ногинска Богородского округа — шествие в костюмах народов России, показательное выступление по шапочному бою и так далее.

Отметим, что мероприятия организовали при информационной поддержке областного Минкульттуризма и АНО «МосОблПарк».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.