Более двухсот «урожайных» ярмарок проведут в Подмосковье за сентябрь

В сентябре для жителей и гостей Подмосковья проведут 200 ярмарок, треть из которых имеют тематическую направленность — «Золотая осень», «Дары осени», «День осенних пирогов», «Дары Подмосковья», «Овощное ассорти». Об этом сообщает Московская областная Дума.

«Большая часть ярмарок приходится на вторую половину сентября — этому способствует возвращение людей из отпусков, хорошая погода и, конечно, время сбора урожая», — сообщил председатель Комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян.

Он уточнил, что посетители смогут купить сельскохозяйственную продукцию, фрукты и овощи и не только. По его словам, в этом месяце мероприятие пройдут в 43 округах. Ознакомиться с перечнем ярмарок и узнать о месте их проведения можно на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.