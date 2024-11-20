Более миллиарда рублей направят в Подмосковье на предоставление бесплатных санаторных путевок

В 2025 году на санаторно-курортное лечение по подпрограмме «Социальная поддержка граждан» в Подмосковье направят более миллиарда рублей. Об этом сообщает Московская областная Дума.

«Планируется, что в следующем году бесплатные путевки в санаторий по региональной льготе получат более 12 тысяч пенсионеров», — рассказал председатель Комитета Московской областной Думы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

Он напомним, что воспользоваться такой возможностью могут федеральные и региональные льготники, включая ветеранов труда и боевых действий, инвалидов и не только. Подать заявление на получение путевки можно через региональный портал госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.