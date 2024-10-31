Губернатор Подмосковья: многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году

«Очень рассчитываем, что строители не подведут, и через год и один месяц мы сможем сдать новую поликлинику. Надеемся, что и качество отделки, и новое оборудование будет на самом высоком уровне. Параллельно со строительством мы сейчас активно ищем врачей», — сказал губернатор.