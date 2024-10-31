Губернатор Подмосковья: многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году
Фото: [Александра Степанова]
В декабре 2025 года в микрорайоне Заречье на улице 2-я Глуховская в подмосковном Ногинске достроят многопрофильную поликлинику, рассчитанную на 500 посещений в смену, работы проходят в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения РФ» (нацпроект «Здравоохранение»). Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства.
«Очень рассчитываем, что строители не подведут, и через год и один месяц мы сможем сдать новую поликлинику. Надеемся, что и качество отделки, и новое оборудование будет на самом высоком уровне. Параллельно со строительством мы сейчас активно ищем врачей», — сказал губернатор.
Новая поликлиника позволит разгрузить два существующих медучреждения и повысить комфорт граждан. В ней обустроят детское и взрослое отделения. И.о. главного врача ГБУЗ МО «Ногинская больница» Сильвия Парастаева добавила, что в поликлинике обустроят диагностический блок, отделения неотложной помощи, кабинеты специалистов узкого профиля, дневной стационар. Она будет соответствовать региональному стандарту.
«Сейчас мы завершаем этап строительства цокольного этажа и уже приступили к возведению вертикальных конструкций первого этажа. Это будет уникальное сооружение с необычной архитектурой — большое овальное здание с внутренним двором», — рассказал руководитель проекта в компании «ТрансДорСтрой» Евгений Ковалев.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.