Более тысячи автобусов обновят в Подмосковье в этом году

В 2024 году в Подмосковья за счет федеральных, региональных и внебюджетных средств обновят более 1,1 тысячи автобусов различных классов, на эти цели направили 21,4 миллиарда рублей, более двух миллиардов из них — из областного бюджета. Об этом сообщает Московская областная Дума.

«Депутаты в своих городских округах регулярно проводят прием граждан, где люди периодически обращают внимание на изношенное состояние автобусов по некоторым маршрутам. Также мы видим обращения жителей и в социальных сетях. Безусловно, тема обновления общественного транспорта — должна быть одной из приоритетных», — сказал председатель Комитета Московской областной Думы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин.

Данную тему обсудили на заседании Комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям. По словам Коркина, работы уже затронули 989 автобусов.

Представитель Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Никита Носов отметил, что протяженность маршрутной сети пассажирского автомобильного транспорта в регионе составляет более 67,3 тысячи километров. Он подчеркнул, что это самая крупная сеть в России. Носов добавил, что каждый день для обслуживания маршрутов регулярных перевозок в регионе отправляется порядка 8,2 тысячи автобусов различных классов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в начале следующего года.