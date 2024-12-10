Губернатор Подмосковья: развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в начале следующего года

В Подмосковье запустили разворотную эстакаду между «Каширкой» и А-105, в первом квартале 2025 года в регионе также введут развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе, работы там проводят в рамках II этапа реконструкции «Каширки». Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался со строителями, которые задействованы в работах на объекте.

«Мы сегодня находимся в Ленинском городском округе. Здесь предстоит осуществить четыре этапа реконструкции Каширского шоссе. Первый — разворотная петля (между «Каширкой» и А-105), которую запустили сегодня. <…> Второй этап — развязка между Володарским шоссе и «Каширкой». Все бетонные работы строители закончат зимой и при первой возможности застелют асфальт — в конце февраля или первой декаде марта. Таким образом, следующий этап очень важной реконструкции также будет завершен», — сказал губернатор.

По его словам, в следующем году строители приступят к третьему этапу работ, в рамках которого они расширят Старокаширское шоссе. Во втором полугодии они приступят к финальному этапу и обеспечат выезд из Видного со строительством развязки.

Новая развязка обеспечит бессветофорный проезд с Каширского шоссе и автодороги А-105 на «Володарку», а также удобный выезд в сторону Москвы и области. Это позволит водителям экономить в пути до 10 минут.

Реконструкцию Каширского шоссе полностью завершат в 2026 году. В результате время проезда до Москвы и Видного будет составлять не более 20 минут, пропускная способность «Каширки» увеличится на 25–30%.

Андрей Воробьев добавил, что дорожные проекты реализуют и в других округах. Так, вскоре запустят Мытищинскую хорду, расширенное Пироговское шоссе, путепровод в Малых Вяземах.

«Большая работа предстоит и в следующем году. Предполагается масштабное расширение, реконструкция Носовихинского шоссе. Все эти региональные дороги сложны тем, что большое количество коммуникаций строители вынуждены переносить — это самое трудное. Постелить асфальт или сделать сам ход не так сложно, как осуществить подготовительные работы, которые порой не заметны для людей», — заключил он.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что движение по участку трассы М-5 открыли в Люберцах.