Более тысячи резидентов работают в подмосковных индустриальных парках

Более 1,4 тысячи резидентов работают на территории 70 индустриальных парков Подмосковья, они ведут свою деятельности на общей площади 3,5 тысячи гектаров. Об этом сообщил председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов, который прибыл с рабочим визитом в Балашиху и посетил два индустриальных парка Милованов и Демидов вместе с главой Сергеем Юровым.

«Самое главное, что это рабочие места — сотни тысяч по всей Московской области, и, естественно, рост налоговой базы. Что касается Балашихи — мы были здесь ровно семь лет назад, когда только идеи начинали зарождаться. Сейчас уже пять индустриальных парков в округе создано, из них четыре полностью заполнены», — сказал Брынцалов.

Территория в индустриальном парке Милованов рассчитана на 115 резидентов, к реализации проектов пока приступили около 60 резидентов, рассказал руководитель группы компаний Астерра Александр Мирошников. Здесь налажено производство в сфере металлообработки, швейное, красочное, текстильное производство.

В индустриальном парке Демидов насчитывается 16 резидентов, доложил генеральный директор управляющей компании индустриальными парками Юрий Илюшкин. Участники встречи осмотрели два производства — комплектующих для анатомических матрасов и металлоконструкций.

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