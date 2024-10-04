Андрей Воробьев подчеркнул важность самореализации молодых специалистов в ОЭЗ
Фото: [Пресс-служба губернатора МО]
Развитие индустриальных парков и особых экономических зон в Подмосковье играет важную роль не только в вопросе налогов и рабочих мест, но и в самореализации молодых специалистов, которые приезжают туда работать. Об этом в ходе II Международного форума ОЭЗ в Дубне заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Эти специалисты обеспечивают себя интересной работой, могут себя реализовать и получать за это достойное вознаграждение», — сказал губернатор.
Воробьев напомнил, что в регионе насчитывается пять ОЭЗ, которые продолжают заполняться партнерами. По его словам, в регионе также расширяют количество индустриальных парков. В этом вопросе власти стараются сделать так, чтобы новые предприятия почувствовали поддержку, заключил губернатор.
Ранее губернатор Московской области рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.