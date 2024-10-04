Андрей Воробьев подчеркнул важность самореализации молодых специалистов в ОЭЗ

Развитие индустриальных парков и особых экономических зон в Подмосковье играет важную роль не только в вопросе налогов и рабочих мест, но и в самореализации молодых специалистов, которые приезжают туда работать. Об этом в ходе II Международного форума ОЭЗ в Дубне заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.