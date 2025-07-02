Бригада скорой помощи спасла ребенка, который разбился на самокате в Одинцово. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Мальчик в возрасте семи лет катался на самокате в Одинцово и упал. В результате ребенок получил травму руки. На место вызвали скорую помощь. На вызов прибыла серпуховская бригада областной станции скорой помощи. Специалисты диагностировали перелом нижнего конца лучевой кости.

«Наши медработники сделали обезболивание, провели иммобилизацию правой конечности и приложили холод на место травмы. Затем пострадавший был доставлен в Одинцовскую областную больницу для дальнейшего лечения», — рассказал руководитель регионального объединения № 10 скорой медпомощи Подмосковья Алексей Кобышев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новых медучреждениях, которые будут открыты в регионе в ближайшее время.