Андрей Воробьев рассказал о поликлиниках, которые готовятся к открытию в Подмосковье

В Подмосковье готовятся к открытию четыре поликлиники, еще три планируют достроить до конца 2025 года, они появятся в Лосино-Петровском, Котельниках, Чехове, Ленинском, Одинцовском, Пушкинском, Богородском округах. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«У нас большая программа по строительству объектов здрава. Есть те, которые реализуем с федеральной поддержкой, есть инвестиционные. Стараемся, чтобы все ресурсы работали эффективно, а люди ощущали перемены. В прошлом году мы построили 10 новых объектов, включая долгожданную поликлинику в Лобне. План на этот год — порядка 20, в том числе — семь поликлиник», — сказал губернатор.

Он отметил, что в начале года уже открылась поликлиника на 450 посещений в смену в Хотьково. Вскоре медучреждения запустят в Котельниках, в микрорайоне Лукино-Варино Лосино-Петровского округа, в микрорайоне Сапроново Ленинского округа, а также КДЦ в селе Ромашково в Одинцовском округе. На финишной прямой также возведение поликлиники в Люберцах.

Во всех медучреждениях будут работать квалифицированные специалисты, установят современное оборудование. Три поликлиники планируют сдать до конца года. Среди них — детская в Пушкинском округе, а также комплексные — в Чехове и Ногинске.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.