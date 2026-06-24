Часцовскую школу в Одинцове обновили на 85%

В поселке Часцы Одинцовского округа продолжается капитальный ремонт здания местной средней общеобразовательной школы, общая строительная готовность объекта достигла 85%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национального проекта «Молодежь и дети», в них задействованы более 30 строителей и одна единица техники. Они ведут внутреннюю отделку помещений, завершают кровельные и фасадные работы, прокладывают инженерные сети.

Площадь здания составляет более 2,3 тыс. кв. м. Его планируют открыть к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.