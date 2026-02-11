Андрей Воробьев: школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году

«Делаем здесь большое спортивное ядро. К 1 сентября успеваем, строители говорят, что волнений нет. Также в этом году в Кашире капитально ремонтируем еще одну школу (СОШ № 7). Хочу в вашем лице поблагодарить всех наших учителей, потому что вы не только учите, но и всегда, когда речь идет о капремонте, дооснащении, поддерживаете нас, сопровождаете, наставляете. Мы понимаем важность этой работы для детей, для города — капремонт двух школ, детского сада, школы искусств. И, конечно, очень надеемся, что детки будут нас радовать», — сказал губернатор, обращаясь к педагогам.

Школа 1967 года постройки является старейшей в округе. Капремонт здесь стартовал прошлой осенью по просьбе жителей. На время проведения работ школьников — около 580 человек — перевели в другие учреждения.

«Я благодарна проектировщикам, которые были с нами в диалоге и разъясняли, какие из наших пожеланий можно реализовать. Благодаря пристройкам в рекреациях мы сможем разместить здесь кабинеты педагога-психолога, педагога-организатора, центр детских инициатив. Раньше кроме спортивного зала ребятам негде было тренироваться, поэтому приходилось ходить на стадион „Спартак“. А теперь у нас появится свое спортивное ядро с беговой дорожкой, площадками для подготовки по метанию, прыжкам и т. д.», — отметила директор школы Татьяна Шустрова.

Сейчас степень строительной готовности объекта составляет 15%. Проводятся демонтажные, штукатурные и облицовочные работы, монтируются инженерные коммуникации.

«Планируем, что в полной строительной готовности объект будет к концу июля», — рассказал представитель подрядчика Рим Сабиров.

В этом году в Кашире также планируют обновить школу № 7 вместе с дошкольным блоком, ДШИ в микрорайоне Ожерелье, Центр культурных инициатив на Стрелецкой улице. В 2027 году — дошкольный блок школы № 4 и Центр дополнительного образования на Центральной улице.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев в рамках рабочей поездки в Каширу проверил ход строительства новых очистных сооружений.